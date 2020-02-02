شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل بنت إلهام شاهين فى فيلم "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنان أمينة خليل ضمن احداث فيلم "حظر تجول" شخصية بنت الفنانة الهام شاهين والذى يعيد شاهين إلى السينما منذ غياب حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" التى شاركت فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية .

فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة الهام شاهين وامينة خليل واحمد مجدى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى وانطلق تصويره منذ أيام .

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ويعرض للفنانة أمينة خليل حاليا فى السينمات فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

كما تنتظر أمينة خليل طرح فيلم "حلم حياتى" التى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى، ويشارك فى بطولته الفنان حسن الرداد، وعائشة بن احمد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.