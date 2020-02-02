شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تحيى حفل "ليلة عيد الحب" مع ماجد المهندس وتامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب" يوم الجمعة 14 فبراير 2020، حيث أعلنت على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا بنشر بوستر الحفل وعلقت: "منتظراكم يوم 14 فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض"، ويشاركها الحفل كل من الفنان ماجد المهندس والفنان تامر عاشور ويقود أوركسترا الحفل المايسترو هاني فرحات.

وقد أعلنت الفنانة آمال ماهر من قبل عن تسجيلها ألبومها الغنائي الجديد واستعدادها لإطلاق أغنية سنجل بمناسبة عيد الحب.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و TaskinSabah و Ismail Tunçbilekو Luis Robiscoوطارق مدكور ونادر حمدي وتميم وهادي شرارة ونابلسي.

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وكانت قد أحيت النجمة آمال ماهر حفلاً غنائيًا كبيرًا على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد، وقدمت آمال أغانى، "اتقى ربنا فيا" و"دارت الأيام" لأم كلثوم و"بداية بدايتك" و"ما خلاص " و"رايح بيا فين" و"آه لو قابلتك" لوردة للمرة الأولى، و"أنا بعشق الغنا قدام عنيك" التى أهدتها لروح خالد البكرى، و"مالى بالأحزان" و"يا عينى عليكى يا طيبة"، "أدينى فرصة".

ويتضمن ألبوم آمال ماهر "أصل الإحساس" 16 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، تركي آل الشيخ، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، عمرو مصطفي، مدين، تامر على، خالد عز.