بالفيديو: الفنان محمد ممدوح يكشف عن الخطر الذي تعرض له بسبب مرض الكورونا

كشف الممثل محمد ممدوح أنه كان في رحلة عمل مع فريق فيلم «العارف» بدولة ماليزيا؛ لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

وقال ممدوح: «الجو هناك الآن حار والرطوبة عالية، وهذا لم يساعدني على الخروج والتنزه، كنت ماكثاً في الفندق للتصوير فقط، وباقي الوقت أقضيه داخل الفندق»، وذلك خلال استضافته في برنامج «مساء dmc».

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وتابع: «عدت مع فريق عمل الفيلم من هناك قبل يوم من إعلان إغلاق المطارات بسبب تفشي مرض كورونا في آسيا، وأتمنى للجميع الصحة».

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فيلم «العارف» تم تصويره بين 4 دول، هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

«العارف» من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة «سينرجي فيلمز».



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