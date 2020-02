بعد تورطها في قضية قتل.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. فما القصة؟

طرحت الفنانة نانسي عجرم كليب أغنية «قلبي يا قلبي» أمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت جدلاً كبيراً، وذلك بعد اتهامها بسرقتها من النجم العالمي جيمس آرثر، وذلك بعد تطابق لحن أغنيتها مع لحن أغنية Say You Won't Let Go التي طرحها آرثر عام 2016.

شاهدي الفيديو :

جاء ذلك بعدما وجه الفنان العراقي روني داوود تهمة السرقة لنانسي، حيث قامت بالاستيلاء على حقوقه في أغنية قلبي يا قلبي، ونشر عبر حسابه على الفيس بوك فيديو يوضح كيف قامت نانسي بسرقة حقه في الأغنية وعلق قائلاً: «أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم».

كليب جيمس آرثر :

تعتبر هذه الأغنية هي الأولى بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها نانسي عجرم هي زوجها فادي الهاشم، حيث تعرضا لحادث سرقة، وتم تبادل إطلاق النار بين زوجها والسارق، وتم قتله بعدما أصابه زوج نانسي، إلا أنه بعد التحقيقات تم إثبات وجود علاقة بين فادي والقتيل.

ورغم هذه الخلافات إلا أن نانسي تتجاهل الهجوم الذي تتعرض له هى وزوجها، وتواصل المشاركة في برنامج ذا فويس كيدز، وتستعد للظهور في الحلقات الأخيرة من البرنامج.



كليب نانسي عجرم :