عبد المجيد عبدالله يصف مطرباً شاباً بأنه نجم الأعوام المقبلة.. فمن هو؟!

وصف الفنان السعودي القدير عبدالمجيد عبدالله الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد أنه نجم الأعوام المقبلة الذي رسم لنفسه خطاً وشخصية فنية يسير عليهما، وذلك من خلال تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» معلناً تعاونه معه كملحن في ألبومه الجديد «فؤاد 2020» الذي سيطرح يوم 2\2\2020 حيث قال فيها: «أغنية جديدة للفنان الصغير سناً والكبير فناً وموهبةً فؤاد عبدالواحد، من كلمات العبقري تركي وألحاني، أتمنى تنال رضاكم»، وتحمل عنوان «محبوب روحك» من كلمات الشاعر «تركي» وتوزيع موسيقي لعصام الشرايطي، حيث يقول في مقدمتها:

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ولو محبوب روحك بالغدر خانك

ارفع هامتك اصحى توطّيها

ولو دمعك نِزل من كثرة أشجانك

لا تمسح دموع العين خليّها...

وحققت أولى أغنيات الألبوم «فؤاد 2020» التي طرحها فؤاد عبدالواحد تحت عنوان «الزمان» قرابة المليوني مشاهدة، من كلمات «العالية» وألحان ياسر بوعلي وتوزيع خالد عز، ومكس وماسترنغ، جاسم محمد، وهي من الأغنيات الكلاسيكية في الألبوم المتضمن 17 أغنية من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

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ويتعاون فؤاد في الألبوم مع نخبة كبيرة من أهم صناع الأغنية من شعراء وملحنين وموزعين، ويحمل أفكاراً ومواضيع غنائية جديدة ومختلفة، سيلاحظها الجمهور الذي أعده فؤاد على مدار عامين من العمل والسفر من أجل تنفيذ تسجيله.