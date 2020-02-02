ديانا حداد تتفوق على عمرو دياب في هذا الأمر

نجحت الفنانة ديانا حداد في الوصول لرقم جديد على يوتيوب، من خلال أغنية «إلى هنا» وتخطيها حاجز الـ100 مليون مشاهدة للأغنية على قناتها الرسمية في موقع «اليوتيوب»، وتقدمت ديانا بالشكر لجمهورها على دعمهم المتواصل، ومشاركتها دائماً النجاحات والتميز، مؤكدة استمرارها في مشوارها عبر الاستمرار في طرح الأعمال الغنائية التي باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة.

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وكان عمرو دياب قد طرح مؤخراً عدداً من الأغاني لكنها لم تحقق نفس الرقم الذي حققته أغنية ديانا حداد التي فاقت بمشاهداتها عدداً كبيراً من أغاني النجوم العرب.

إلى جانب ذلك، تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني، حيث انتهت من تسجيلهما، وقامت بتصوير الأغنية البدوية بطريقة الفيديو كليب، التي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تحمل الأغنية كلمات متميزة تخص العشاق.

يذكر أن ديانا حداد تستعد أيضاً لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة في عدد من الدول العربية منها مصر ولبنان والمغرب.

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