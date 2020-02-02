بلقيس تنشر الصورة الواضحة الأولى لوجه ابنها... والجمهور يحتار في من يشبه أكثر

الأحد 2 فبراير 2020

بلقيس

شاركت النجمة اليمنية بلقيس جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة ابنها تركي للمرة الأولى في شكل واضح.



ونشرت المطربة بلقيس فتحي صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، ظهرت فيها واضعةً ابنها على حجرها خلال قراءتها لها من احد الكتب.

وقالت الفنانة الشابة معلقةً: "‎صار لنا اسبوع تقريبا بدون تلفاز أو آيباد نهائيا في البيت لبيبي تركي . فقط نقرأ ونلعب كثيرا. سؤال للأمهات: أي نوع كتب تشترونها للاطفال بعمر سنة ونصف او سنتين وتحسونها ممتعة لهم؟!".

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وتباينت التعليقات حول تشبيه الطفل تركي بوالدته أم بوالده رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف.

ويذكر أن بلقيس تحيي حفلاً في الكويت إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي في فبراير المقبل لمناسبات المهرجانات التي تقام في هذا البلد.

وهو ما أعلنته من خلال حسابها على التطبيق حيث كتبت: "متشوقة جداً للقاء أهلي وحبايبي في الكويت بعد غياب 3 سنوات عن مهرجانات فبراير الكويت. التقيكم وأخي الفنان الكبير حسين الجسمي في 13 فبراير ان شاء الله".

وتلقت رداً من الفنانة السورية أصالة التي علقت: "يا روح قلبي بلقيستي الفراشة الطيّبة الذكية الموهوبة الكبيرة. كتير كتير متمنية أحضر هالحفلة وأستمتع بصوتك وبروحك وبفهمك وأسمع حسين الجسمي الصوت الذي أعشق وأكون كما الحضور بغاية الانسجام والشعور الرقي. ليلة كهذه تُهدي للروح وردة".