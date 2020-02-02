الفيديو الذي حذفته ميس حمدان بسبب جرأته

الأحد 2 فبراير 2020

ميس حمدان

نشرت الفنانة الاردنيه ميس حمدان على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو جريء أثارت به الجدل بين متابعيها، حيث ظهرت فيه بملابس عارية البطن، وهي ترقص.

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وعلقت على الفيديو قائلة: "عاش يا نسر ... عندى يوم في الأسبوع بعمل رياضة على مزيكا عربي وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم وبحرق كالوريز كتير عشان الحركة سريعة.. بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزنى أدي دروس وماله أهو كله برتقال"، إلا أنها تلقت تعليقات حملت هجوماً حاداً عليها مما دفعها لحذف الفيديو سريعاً.

ووجهت لها شقيقتها دانا حمدان، رسالة بسبب الهجوم عليها قائلة: "أنا عارفة إن ناس كتير حتقول إني الي بكتبه علشان هي أختي، بس أنا فعلاً من أشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو أكبر بكتير، وأنا واثقة تماماً إن اليوم دا جاي وقريب جداً. أنت مبدعة ومتعددة المواهب إنسانة مجتهدة وهيجي اليوم اللي الكل حيقف يسقف لك وبحرارة لأن دا مقامك وقيمتك الي تستحقيها".