أخت ميغان ماركل تهاجمها: لكانت أصبحت نادلة لولا والدي

الأحد 2 فبراير 2020

ميغان ماركل

شنّت ​سامانتا​ هجوماً عنيفاً على أختها غير الشقيقة ​ميغان ماركل​ مجدداً مطالبة إياها بالإعتذار بسبب ما اعتبرته "جحوداً" بحق عائلتها والأسرة البريطانية المالكة.



وقالت سامانتا ماركل إن قرار ميغان مع زوجها الأمير هاري اعتزال الحياة الملكية في بريطانيا ليصبحا مستقلين مالياً صادم جداً، وتسبّب أيضاً في إحراج أسرتها.

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وأضافت وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إنها لا تشعر بالندم بشأن ما سببته أفعالها من حزن وأسى لأسرتها. فبكل أمانة، لا اعتقد أنها أبدت أي اهتمام لعائلتنا وافراد العائلة الملكية".

ودعت سامانتا اختها ميغان للاعتذار إلى والدها توماس ماركل، قائلةً:"لقد منح والدي لميغان حياة رائعة ولا يجب عليه التذلل للتحدث معها. تبا لسمعتها، فهي بحاجة لأن تتصرف بنضج وتفعل ما هو صحيح".

وتابعت:"من دون والدي كانت ستصبح نادلة..فهي مدينة بالاعتذار للكثيرين".

وكانت الملكة إليزابيث أصدرت بياناً من قصرها في باكنغهام حول اعتزال هاري وميغان الحياة الملكية، قالت فيه: "نتفهم رغبتهما (هاري وميغان) باتخاذ نهج مختلف، لكنها أمور معقدة ستأخذ وقتاً للعمل عليها". وأضافت الملكة: "المباحثات مع دوق ودوقة ساسكس لا تزال في مرحلة مبكرة".