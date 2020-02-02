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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يسخر من نفسه في عيد ميلاده والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
محمد هنيدي
كعادته لا يفوت الفنان المصري محمد هنيدي أي مناسبة إلا وتكون له فيها بصمة من الكوميديا والفكاهة وأحياناً السخربة من نفسه أو من أحد زملائه في موقف معين.
وكان هنيدي احتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين، وتلقى تهنئات عديدة من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبطريقته المعهودة رد هنيدي على التهنئات الموجهة إليه عبر حسابه على "فيسبوك"، ساخراً من بلوغه هذه السن، كاتباً: "أكيد يعني الحلاوة دي عمرها ما تكمل ٥٥.. ده دقني لسة منبتة إمبارح".
على صعيد آخر، كانت آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي طرحه في عيد الفطر 2017 وشارك فيه مع درة، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل، وكان آخر أعماله الدراميا مسلسل "أرض النفاق"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وأعاد هنيدي إبى الدراما بعد غياب كبير، منذ تقديمه مسلسل "رمضان مبروك" منذ أكثر من سبع سنوات.
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