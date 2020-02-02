نادين نجيم ترد بطريقة غير مباشرة على هجوم باميلا الكيك.. هذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الهجوم المتواصل عليها من قبل الممثلة اللبنانية باميلا الكيك ولكن بطريقة غير مباشرة، مستعينة في سبيل ذلك بمنشور إحدى متابعاتها.

فلم تمر ساعات قليلة على هجوم باميلا الكيك بحق نادين نجيم، لتتكفل إحدى محبات نادين نجيم بالدفاع عن نجمتها المفضلة، في منشور قالت فيه: "أعتقد #نادين_نسيب_نجيم تخطت مسألة إذا هي ممثلة أو لا من زمااان كتير صرنا بمرحلة الخطوة العالمية ودراسة معايير النجومية المتكاملة بين أداء وإحساس وجمال وذكاء الاختيارات والتنوع والكاريزما ياللي بتفرق بين ممثل/ممثلة وآخر كتير حبيت شوف المسلسل مدبلج الإسباني رائع".

وبدورها أعادت نادين نجيم نشر دفاع إحدى محباتها والتي تدعى فاطمة، وزادت عليه بقولها: "كل يوم منتعلم شي جديد وكل مرة منتنافس مع حالنا... الفن أولا وأخيرا أخلاق ومهنية عالية قبل الأداء التمثيلي".

وجددت باميلا الكيك هجومها على مواطنتها نادين نسيب نجيم، كونها ليست ممثلة أكاديمية ولا تستحق لقب الـ"ممثلة" بحسب تعبيرها لأنها دخلت الفن من بوابة "ملكات الجمال".

وقالت باميلا الكيك في لقاء صحفي آخر مع برنامج "إن سايدر": "هي محببة وشكلها حلو وأداؤها حلو.. ولكن بالخمس سنين اللي عرضت أدوارها فيهم ما كنا عم نشوف أداء تمثيلي".

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ووجهت باميلا الكيك حديثها للمنتج صادق الصّباح، قائلة: "شو هالرؤية اللي عندك يا صباح، اللي ما عندك غير ممثلة وحدة 5 سنين عم تبني آمالك فيها وعليها".

وانتقدت الممثلة اللبنانية النجمات اللاتي دخلن عالم الفن من بوابة مسابقات ملكات الجمال، وآخرهن ذكر اسم مايا رعيدي مرشحة لتؤدي دور ملكة الجمال السابقة "جورجينا رزق" ضمن مسلسل تدور أحداثه حول سيرة حياة علي حسن سلامة، والذي تزوج جورجينا رزق بعد علاقة حب طويلة.

وكشفت رعيدي في تصريحات صحفية أنها تخضع حاليا لدورات في التمثيل، ووصفت دخولها للتمثيل بـ "الهواية".

وصنعت شركات الإنتاج اللبنانية أسماء بعض النجمات اليوم على الساحة، على رأسهن نادين نسيب نجيم التي حصلت على لقب "ملكة جمال لبنان" عام 2004 وتحولت اليوم إلى نجمة مدللة لدى شركة "صبّاح إخوان" التي توقع معها عقد عمل حصريا.

ثم جاءت فاليري أبو شقرا التي فازت بـ"ملكة جمال لبنان" عام 2014 ودخلت عالم التمثيل ولعبت بطولة مسلسل "ما فيي" وشاركت في مسلسل "الهيبة"، إضافة إلى أسماء أخرى شاركت في مسابقات الجمال، ويتم تحضيرها للتعريف عن نفسها كممثلة.