"قصة حقيقية" يحصد جائزة سمير فريد في الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - لايف ستايل منحت لجنة تحكيم نقاد السينما المصريين برئاسة رانيا يوسف وعضوية كل من مروة أبو عيش وأمنية عادل جائزة سمير فريد لفيلم "قصة حقيقية" للمخرج أمين لاخنش، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السادسة، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو إحتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم. قد يهمك أيضا: فيلم سلام يفتتح عروض بانوراما مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير "حورية" يفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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