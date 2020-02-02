نانسي عجرم تتجاوز قلقها على زوجها وتطرح كليب «قلبي يا قلبي»

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، أغنية "قلبي يا قلبي"، والتي تتجاوز بها أزمتها التي تعرضت لها مؤخرًا، باقتحام أحد اللصوص لمنزلها ومحاولة سرقتها. نانسي طُرحت أغنية "قلبي يا قلبي" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة نانسي عجرم على اليوتيوب، وبعد دقائق قليلة من طرحها، تم تداولها بين جمهور نانسي عجرم عبر مختلف شبكات مواقع التواصل. واختارت نانسي عجرم أن تكون أولى أغنياتها للعام الجديد ٢٠٢٠ باللهجة اللبنانية، حيث جاءت أغنية "قلبي يا قلبي" بقالب رومنسي لبناني، من كلمات والحان نبيل الخوري وتوزيع باسم رزق.

على صعيد الكليب، تم تصوير أغنية "قلبي يا قلبي" مع المخرج رجا رحمة في أول تعاون يجمعه مع نانسي عجرم التي وثقت بقدراته على إظهارها بصورة جديدة ومختلفة.

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