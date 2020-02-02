هدى المفتي تروّج لطرح فيلمها الجديد "رأس السنة" في فبراير

روّجت الفنانة الشابة هدى المفتي لفيلمها الجديد، والذي يحمل اسم “رأس السنة”، ومن المقرر عرضه في بداية شهر فبراير القادم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”. ونشرت “بوستر” الفيلم الخاص بها، وعلقت عليه قائلة: “فيلم رأس السنة، يوم 4 فبراير في جميع دور العرض”.“رأس السنة” يضم العديد من النجوم أبرزهم، شيرين رضا، إياد نصار، إنجي المقدم، شيرين رضا، بسمة، أحمد مالك، هدى المفتي، أشرف معهدي، شريف منير، ماجد الكدواني، هاجر الشرنوبي، والفيلم تأليف محمد حفظي، ومن إخراج محمد صقر.

واجه صُناع فيلم “رأس السنة” العديد من المشكلات والأزمات، حيث لمدة اقتربت من عام، بسبب صعوبة الحصول على صريح من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

ويعد فيلم “بنات ثانوي” آخر أعمال هدى المفتي، حيث تم طرحه في دور العرض السينمائي يوم 7 يناير الماضي، وشاركها التمثيل كل من جميلة عوض، مايان السيد، هنادي مهنى، مي الغيطي، محمد الشرنوبي، محمد مهران، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، إنتاج أحمد السبكي.

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