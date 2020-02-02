محمود الليثي يطرح احدث اغانيه بعنوان "يا بجح" باليوتيوب

القاهرة - لايف ستايل طرح النجم الشعبي محمود الليثي واحده من احدث اغانيه بعنوان "يا بجح" علي مواقع التواصل الاجتماعي وقد حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا منذ نزولها ."يا بجح" كلمات مصطفي حدوته والحان محمد غنيم وتوزيع اشرف البرنس ومن المقرر طرحها علي العديد من القنوات الفضائية ومحطات الراديو . كما يعيش محمود الليثي هذه الفتره حاله من النشاط الفني ويستعد لاحياء العديد من الحفلات الغنائية الفتره القادمه ويستعد لتقديم فيلم سينمائي حيث يعقد جلسات فنيه مع الجهه المنتجه للتحضير لبدايه التصوير . لينك الاغنيه .. اغنيه يا بجح - محمود الليثي - كلمات مصطفي حدوته - الحان محمد غنيم - توزيع اشرف البرنس 2020 Advertisements قد يهمك أيضا: "سهرانين" لـ محمود الليثي وحسام الحسيني تقترب من المليون محمد غنيم يستعد لتصوير «البرنس» مع محمد رمضان

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