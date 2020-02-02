مصرع نجل مذيعة مصرية برصاصة طائشة بسبب ” الهزار “

لقى نجل المذيعة بقناة النهار الفضائية المصرية ” مروة ميمي ” والذي يدعى كريم و يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه على يد أحد أصدقائه برصاصة عن طريق الخطأ . حيث كان يتواجد في إحدى الشقق بمنطقة الزمالك برفقة 4 من أصدقائه .. وقام أحدهم بإخراج مسدس والده على سبيل الهزار معهم وأثناء اللعب به خرجت منه طلقة أصابت رأس كريم .والتي أدت إلى حدوث فتحة دخول وخروج برأس المجني عليه وتسببت في وفاته في الحال .

وبعد سماع الأهالي دوي إطلاق النار داخل الشقا قاموا بإبلاغ الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث .

وتم تحرير محضر عن الواقعة وتم التحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق مع المتهم .

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