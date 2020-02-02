ابنة مايا دياب في استديو هادي شرارة

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عبر مجموعة فيديوهات نشرتها من خلال خاصية "Story"عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" عن وجودها مع ابنتها "كاي" في استديو الموزع الموسيقي هادي شرارة. حيث ستقوم بأداء أغنية "راب" بمشاركة صديقتين لها من المدرسة. ولقد تحدثت "كاي" وصديقتيها للكاميرا وشرحوا أنهم بصدد التسجيل لأغنية "راب". والمزيد في الفيديو:

يُذكر أن كاي كانت قد سجلت منذ نوفمبر عام 2018 أغنية لمساري على طريقة الفيديو كليب حول سيارة حمراء. وهي "نور العين" التي قدمتها في عيد ميلادها.

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