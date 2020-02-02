أصالة تُنقذ نجلها من السجن بمليون جنيه

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""الخليج 365"" من بيروت: تصدرت الفنانة أصالة الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام نجلها خالد الذهبي، بقتل مواطن إثر حادث سير. وذلك بالتصالح، بعد موافقة أهالي المجني عليه.

وكانت شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقت بلاغاً بوجود حادث كبير بدائرة القسم، فحضرت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه.

وسلّم نجل أصالة نصري نفسه لقوات الأمن، واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ. فيما ذكرت تقارير مصرية محلية، أن أصالة نصري تصالحت مع أهل الضحية، ودفعت مبلغ مليون جنيه مقابل تنازلهم عن القضية، لأنها تُعد قتل خطأ، ويجوز فيها التصالح بالنسبة للقانون المصري.

هذا وكشف شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه هاني، أنه تنازل بالصلح عن القضية رقم 12717 لسنة 2019 الخاصة بقيام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، المتهم بقتل ابنه إثر صدمه بسيارته، وذلك مقابل مبلغ "مليون جنيه" بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام

