شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب عراقى يتهم نانسى عجرم بسرقة "قلبى يا قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرابة الـ 30 يومًا، وما زالت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، تعانى من أزمة اقتحام أحد الأشخاص لفيلتها، وقيام زوجها الدكتور فادى هاشم، بإطلاق النار على المقتحم وقتله، حيث تم الاستماع لشهادة نانسى عجرم أكثر من مرة.

نانسى حاولت تخطى هذه الأزمة التى هددت حياتها، وطرحت كليب جديد وهو "قلبى يا قلبى"، ولكن لم تهنأ نانسى بالاحتفال بنجاح الأغنية، ليعكر اتهاما بالسرقة، صفو هذا النجاح.

القصة بدأت مع مطرب عراقى يُدعى رونى داود، نشر عبر حسابه على "فيس بوك"، اتهامًا صريحًا لنانسى عجرم، بسرقة أغنيته "قلبي يا قلبى"، وهو نفس أغنية نانسى عجرم.

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داود قال فى فيديو يجمع الأغنيتين: "أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي، مسروقة وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض اجزاء اللحن، وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو"

ويتابع داود فى الفيديو، التشابه الأول "تشابه العنوان"، حيث طرح داوود الأغنية بتاريخ 12 أغسطس العام الماضى، فيما كان التشابه الثانى ــ بحسب ما قال ــ أن كلتا الاغنتين تخاطبان القلب، والثالث "طريقة صياغة الأغنية والتقطيع والسكتات متشابه جدًا"، والتشابه الرابع، "اللحن وطريقة عزف الجيتار متشابهة فى البداية"، والتشابه الخامس، "محتوى كلمات الأغنية".

يشار إلى أن أغنية نانسى الجديدة "قلبى ياقلبى" العمل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم، حيث تشهد مزيدًا من التطورات آخرها ما أفصح عنه عبر موقع قناة LBCI اللبنانية، حيث نشر معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراؤه بحثا على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.