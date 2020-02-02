شكرا لقرائتكم خبر عن كل يوم نفس الصورة.. للمرة الثالثة حلا شيحة تواصل نشر مقولاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها بصورة لها عبر حسابها بإنستجرام، والتى تعد المرة الثالثة التى تنشرها ولكن بوضعيات متقاربة على مدار الأيام القليلة الماضية، كما حرصت شيحة على إضافة مقولة جديدة على الصورة التي نشرتها منذ قليل، وكتبت: "عندما تشعر بأنك فقدت شيئاً، تذكر ما تملكه".

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وأعربت شيحة عن سعادتها لدورها فى فيلم "مش أنا"، حيث من المقرر أن تؤدى دور فتاة تدعى جميلة، قائلة: "حبيت تشاركوا معايا لحظات من كواليس فيلمنا مش أنا قبل التصوير ووقت التحضير للمكياج واللبس سعيدة بدور جميلة في الفيلم، وأتمني يوصلكم زي ما وصلى وجميل إن الفنان يحس بحب اللي حواليه وده اللي بيدينى طاقة إني أبقي احسن دايماً".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.