شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل والد ياسر جلال فى الحلقات الأولى من مسلسل "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، بالديكور الذى تم بناؤه فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وفى الحلقات الأولى من المسلسل يتم قتل والد ياسر جلال لكى يأخذ مكانه فى الحارة خاصة وأن والد جلال هو فتوة الحارة الكبير لذلك تم قتله من الأعداء، وتكشف الحلقات فيما بعد أن الذى قتله هو الفنان أحمد خليل.

ويجسد ياسر جلال جلال شخصية "حسن الجبالى" يعمل مبيض نحاس ولدية محل خاص به داخل الحارة التى يعيش بها تحمل اسم "نحاسيات الجبالى"، وننشر عدد من الصور للديكور الذى تم بنائه داخل المدينة والحارة فى الفترة الزمنية قبل الـ 100 عام، حيث أن المسلسل يتناول بعض الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بنائه بالكامل فى مدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمرمرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.