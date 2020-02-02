شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المطربة ساندى تطرح كليب "طبع الشتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة ساندى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "طبع الشتا" والتى صورتها على شكل فيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعد الأغنية ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "اتنين فى واحدة"، وهى من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح.

ويضم الألبوم 8 أغانى متنوع ما بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

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من ناحية أخرى كان آخر تعاون فنى جمع بين ساندى والمنتج ميدو منيب، أغنية "قلبين" من فيلمها عيش حياتك، والذى يكون من بطولتها مع الفنان سامح حسين ونخبة أخرى من الفنانين.

كما أوضح ميدو منيب أنهم بذلوا قصارى جهدهم ليخرج الألبوم بشكل يليق للجمهور، مؤكداً أنهم بدأوا تحضيرات الألبوم منذ أكثر من عام، اختاروا خلالها أكثر من أغنية لضمها للألبوم هى "زى التمثال، خشبة مسرح، ريموت حياتك، طبع الشتا، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، كان عادى، كيس أسود".

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى هى مشاركتها فى بطولة فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته أحداث الفيلم فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله لكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.