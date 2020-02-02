شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتضن مهرجان أصوات نساء الموسيقى الدولى 11 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة سوسة التونسية لاحتضان فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان أصوات نساء، المقرر انطلاقه رسميا فى قلب المدينة الساحلية 11 أبريل المقبل، ويعد "أصوات نساء" أحد أهم المهرجانات الموسيقية التونسية المهتم بتسليط الضوء على التجارب الغنائية النسوية، والاتكال على المشاريع الفنية في الموسيقى والغناء التى تقودها إمرأة، ويعود هذا العام بأسبوع متواصل من الحفلات الرسمية من عدة دول، منها الفنانة الأردنية مكادي نحاس والفنانة الأمريكية عليا سايكون والتونسية وفاء الحرباوي ويسدل ستاره يوم 18 أبريل.

ويفتح المهرجان الذي تنظمه جمعية "نحن نحب سوسة"، باب الترشح لخوض غمار المسابقة الرسمية، للفرق والتجارب الموسيقية من الداخل التونسي والخارج العربي على مدار أسبوعين حتى يوم 16 فبراير الحالى، ويشترط في المترشحين أن يكون المشروع الموسيقى بقيادة نسائية، ويتم اختيار 6 عروض من المتقدمين للمشاركة في خضم الفعاليات الرسمية للمهرجان هذا العام، ويتم إعلان نتيجة المختارين بحد أقصى نهاية فبراير.

تعتبر الفنانة الأردنية مكادي سالم النحاس من مواليد عام 1977، وتحديدا من مدينة مادبا، وتتميز فى غنائها للتراث العربي المشرقي والأردني بشكل عصري، حيث استطاعت أن تشكل عبر تجربتها الغنائية حالة نوعية من خلال ما قدمته من أعمال كلاسيكية وتراثية، شاركت في عدة أعمال مسرحية، ومهرجانات وفعاليات داخل وخارج الأردن خلال السنوات السابقة، كما أنّها ابنة السياسي الأردني سالم النحاس.