شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى أحدث ظهور له بالهاى كول.. على شط إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد سليم جمهوره ومتابعيه بأحدث صور له من على ضفاف شط إسكندرية، منذ قليل، ونشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بإنستجرام، وهو يرتدى بلوفر "هاي كول"، وسرعان ما حظيت الصورة على آلاف الإعجابات.

وتألق النجم خالد سليم الأسبوع الماضى فى حفل غنائى بدار أوبرا دمنهور كامل العدد، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وغنى في الفاصل الثاني من الحفل عدة أغان منها "عشنا قد إيه"، تلاها "خمس دقايق"، "ولا ليلة ولا يوم"،"صبرى عليك طال"، كما شدى بأغنيات "على حسب وداد قلبى"، "جبار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واختتم الحفل بأغنية "بلاش الملامة".

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وفى سياق متصل يعمل خالد على أكثر من أغنية جديدة لطرحهم "سنجل" على مدار العام وفى المواسم المهمة، منها "اللى فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن المحتمل طرحها في عيد الحب، وأيضاً أغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، على أن يصورهما فيديو كليب قريبا، إضافة إلى اختيار عدد آخر من الأغاني.

كما انتهى خالد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "يا جميل"، تحمل طابع "مقسوم ومتحركة"، وهي من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقي محمد مجدي، وميكس وماستر أمير محروس، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد الموزع محمد مجدي لـ"الخليج 365".

وكان آخر أعمال خالد سليم مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه منذ أسابيع، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهاجر الشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.