شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ينضم إلى مسلسل "طلقني شكرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمد ثروت على المشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي " طلقني شكرًا" الذي من المفترض أن يذاع على عدد من المحطات الإذاعية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي حول المشكلات بين الأزواج التي تصل إلى الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية، كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الأسرية المتكررة، وتسليط الضوء على هذه الأزمات التي من السهل تلاشيها.

مسلسل "طلقني شكرًا" من بطولة أحمد فلوكس وهنا شحية وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت ومن تأليف محمد حنفي نصر.

وانتهى محمد ثروت مؤخرًا من تصوير فيلم "حضور وانصراف" ويجسد من خلاله شخصية عفريت فى إطار كوميدى يغير مجرى الأحداث، ويشارك فى بطولته كل من الفنان بيومى فؤاد وآخرين.

فيلم "حضور وانصراف" تدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومن إنتاج شركة سينرجى وتم تصوير عدد من مشاهده مؤخرًا.

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من ناحية أخرى انتهى محمد ثروت من تصوير فيلم "ريما" ويجسد خلاله دور شخص يدعى "نجيب" وهو رجل أعمال جاد يتعرض الى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته الانفعالي، ويضحى بكل شىء من أجل الانتقام.

شارك فى بطولة الفيلم مايا نصرى والطفلة ريم عبد القادر وهالة فاخر وايهاب فهمى وفراس سعيد وعلاء مرسي، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجوم صلاح عبد الله وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وميدو عادل، وتأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.