شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يفقد والده فى الحلقة الثانية من "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان محمد رمضان هذه الأيام مشاهده فى مسلسل "البرنس" الذى يلعب فيه دور البطولة، والمقرر المنافسة به فى رمضان المقبل، وخلال اللحلقات الأولى من المسلسل وتحديدا الحلقة الثانية، يفقد محمد رمضان والده ويجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، ليكمل رمضان بقية الحلقات يتيمًا ، ويعمل ويجتهد من أجل أخوته.

وبعد وفاة والد رمضان - عبد العزيز مخيون - يحاول صديقه عم جلال - الفنان علاء زينهم - التخفيف من ألمه وأن يحل محل والده المتوفى، إذ كان يعمل معه فى ورشة السمكرة لمدة 40 عاما، فتحدث صراعات كثيرة خلال الأحداث ليلعب عم جلال دور الموجه والناصح لرمضان ويصارحه بأخطائه.

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ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

ويتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور فى مسلسل «البرنس»، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، ويتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى فى عمل فنى، حيث تأجل لمدة 3 سنوات وكان مقرر عملهما سويًا فى فيلم «آخر ديك فى مصر» للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما سويًا.