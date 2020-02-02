نبيلة عبيد تدعو بالشفاء لنادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعت الفنانة نبيلة عبيد، للفنانة الكبيرة نادية لطفي، بتمام الشفاء، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها منذ أيام.
ونشرت "نبيلة" صورة لنادية لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "نادية لطفي، حبيبتي بتمنالك الشفاء العاجل وإن شاء الله تقومي بألف سلامة وتكوني في أحسن حال".
نادية لطفي واحدة من نجمات الصف الأول في العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد من الأعمال الخالدة، أبرزها "النظارة السوداء"، "أبي فوق الشجرة"، "سلطان"، "الناصر صلاح الدين"، "السمان والخريف"، وغيرها من الأعمال.
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