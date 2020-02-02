بسبب خاتم أحمد حلمي.. سجال بين محمد هنيدي وأحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له في الأسانسير، وعلق عليها: "علي فكرة أنا لا طالع ولا نازل، أنا بصور وخارج".
ورد هنيدي ساخرا من حجم خاتم أحمد حلمي الذي يرتديه، وكتب: "أنت لابس ساعة في صباعك".
ليرد الفنان أحمد السقا بصورة من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية لشخصية خلف الدهشوري التي جسدها هنيدي ببدلة صفراء فاقعة اللون، ويكتب: "مش أحسن اللي كان بيعمل ستارة بيتهم بدلة".
ليعلق "هنيدي" مرة أخرى ساخرا من السقا بصورة من نفس الفيلم : "كريز كريز، أحمر شفايف".
يُذكر أن الفنان محمد هنيدي تجمعه صداقة قوية بأحمد حلمي وأحمد السقا منذ بداية عملهم في الوسط الفني.
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