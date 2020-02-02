محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع تورتة عيد ميلادها الثالث والعشرين.
وكتبت: "شكرا لكم جميعا على المعايدات والتهاني التي أرسلتوها لي، مبسوطة وسعيدة وشاكرة لكل واحد فيكم، موواه".
يذكر أن ماريتا الحلاني تغني تتر مسلسل "بردانة أنا"، تأليف كلوديا مرشليان، إنتاج وإخراج نديم مهنا، وبدأ عرضه مؤخرًا على محطة "إم تي في" اللبنانية.
أغنية " بردانة أنا" من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جاد الرحباني، وإنتاج نديم مهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته ابنة عاصي الحلاني بعد الاحتفال بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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