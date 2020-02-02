مي فاروق تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "الشتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تستعد الفنانة مي فاروق، لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الشتا"، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت: "استنوا أغنيتي الجديدة الشتا، قريبا". الأغنية من كلمات إبراهيم محمد، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين. من ناحية أخرى، أحيت مي فاروق حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 31 يناير الماضي، بقيادة المايسترو سليم سحاب.

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