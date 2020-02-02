دنيا عبدالعزيز لرشوان توفيق: "رمز الحب والوفاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان الكبير رشوان توفيق.

وظهرت "دنيا" في الصورة وهي تقبل رأس "توفيق"، وعلقت: "القدير رشوان توفيق، كل سنة وإنت رمز الحب والوفاء، كل سنة وإنت معانا".

رشوان توفيق يعتبر من أبرز النجوم الذين برعوا في تجسيد أدوار وأنماط مختلفة، وله عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "إمرأة في زمن الحب"، "المال والبنون"، "ضمير أبلة حكمت"، وغيرها.