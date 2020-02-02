15 فبراير.. محاكمة حمو بيكا في تهمة سب وقذف هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحالت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأحد، محاكمة محمد محمود مصطفى الشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة لجلسة 15 فبراير، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

وتقدم ياسر قنطوش، محامي النقابة، ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف النقيب هاني شاكر.

وأكد "قنطوش" أن "بيكا" تعدى لفظيا على الفنان هاني شاكر، ووجه له السباب أثناء تواجده بمبنى النقابة.

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وأوضح أن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وتم التحقيق مع حمو بيكا بعد وصوله إلى سرايا النيابة، لمدة ساعة كاملة، لاستجوابه في واقعة سب وقذف هاني شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فني، وقيامه بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.

وقررت النيابة إخلاء سبيل حمو بيكا، بعد التحقيق معه في واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف هاني شاكر، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط، واستمرار القضية حتى إحالتها لمحكمة جنح الدخيلة وتحديد أول جلسة لمحاكمته.