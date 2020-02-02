ياسمين رئيس تهنئ زوجها بعيد ميلاده:"بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة ياسمين رئيس، زوجها المخرج هادي الباجوري، بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "عيد ميلاد سعيد بابا دودو، بحبك". ياسمين رئيس تزوجت المخرج هادي الباجوري عام 2010، بعدما جمعهما مسلسل "عرض خاص"، وأنجبت منه ابنها "سليم". من ناحية أخرى تشارك "ياسمين" في بطولة فيلم "لص بغداد" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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