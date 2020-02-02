أفلام جوني ديب تتصدر مهرجان برلين في دورته السبعين

يحتفل مهرجان برلين الدولي، بدورته الـ 70، والتي تستمر على مدار 11 يومًا، كما يعد أحد أرقى المهرجانات السينمائية في أوروبا، بالإضافة إلى أن سيحتفل المهرجان بعيده الـ 70 على تأسيسه تأسيسه في عام 2020. ومن المقرر أن أفلام النجم العالمي جوني ديب ستكون من أوائل الأفلام في فعاليات المهرجان السينمائي. Advertisements يذكر أن الدورة الـ 70 للمهرجان ستكون تحت إدارة المخرجين الجدد كارلو شاتريانط، و مارييت ريسينبيك، بعد أن أنهى المدير السابق ديتر كوسليك، العام الماضي، فترة رئاسة استمرت 18 عامًا، ومن بين النجوم البارزين المشاركين هذا العام في المهرجان الممثلة البريطانية هيلين ميرين، التي توجت بجائزة الأوسكار، والتي سيتم تكريمها بجائزة برلين للإنجاز مدى الحياة، ومن المقرر أن يترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثل البريطاني جيريمي إيرونز. مارييت ريسينبيك، بعد أن أنهى المدير السابق ديتر كوسليك، العام الماضي، فترة رئاسة استمرت 18 عامًا، ومن بين النجوم البارزين المشاركين هذا العام في المهرجان الممثلة البريطانية هيلين ميرين، التي توجت بجائزة الأوسكار، والتي سيتم تكريمها بجائزة برلين للإنجاز مدى الحياة، ومن المقرر أن يترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثل البريطاني جيريمي إيرونز.

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