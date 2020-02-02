فيديو .. أحمد بتشان يطرح أول كليباته "لازم أفهم" من ألبومه الجديد

طرح الفنان أحمد بتشان أول كليباته بعنوان "لازم أفهم"، وذلك من ألبومه الجديد، وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، ومن المقرر طرح الالبوم خلال الفترة القليلةالمقبلة، وهو إنتاج مشترك، بين شركتى "نجوم ريكوردز"، و"هاى واى".
تعاون أحمد بتشان في الألبوم، مع مجموعة من أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربي، من الشعراء يتعاون مع أيمنبهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.
أما الملحنين، فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفي التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.
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