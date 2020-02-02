شريف سلامة يواصل تصوير "أسود فاتح" لـ رمضان 2020

يواصل الفنان شريف سلامة تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "أسود فاتح"، والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل 2020.
يشار إلى أن "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح،ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامةمسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" يشارك فى بطولته كل من آسر ياسين، منة شلبى، سوين بدر، خالد أنور، عارفة عبدالرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، محمد رضوان، تأليف غبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.
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