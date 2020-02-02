عاصي الحلاني عن حفله بالمكسيك: ليلة من العمر مع الجالية العربية

نشرالمطرب اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو جديد أثناء إحيائه حفلا غنائيًا في المكسيك، أمس السبت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "الحلاني"على الفيديو قائلا: "ليلة من

العمر مع الجالية العربية في كنكون المكسيك ألف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.

يذكر أن آخر أعمال المطرب عاصي الحلاني أغنية "الوطن" كلمات عمر الفرا، ألحان عاصي الحلاني، توزيع طوني سابا، ماستر محمد المقهور.