أغنية "أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريندات الوطن العربي

تصدرت أغنية اللبناني زياد برجي الجديدة والتى أتخذت عنوان " أنا وياك " تريندات الوطن وأقتربت نسبة مشاهدتها على تطبيقات الأغاني من اثنين مليون مشاهدة وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.

وقد أعرب زياد برجي عن مدى سعادته بنجاح الأغنية ومن ردود الأفعال وتمنى برجي إن ينال فيلم

"يوم إية ويوم لأ" إعجاب المشاهدين كما نالت الأغنية الدعائية للفيلم إعجابهم.

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يشار أن أغنية أنا وياك هي الأغنية الدعائية لفيلم زياد برجي الجديد والذي أتخذ عنوان " يوم ايه ويوم لا " ومن المنتظر أن يعرض

الفيلم في دور العرض العربية بدءً من السادس من شهر فبراير الجاري.

الجدير بالذكر إن الأغنية من كلمات أحمد ماضي، الحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة أما الفيلم هو من إنتاج صبحي سنان، تأليف رافي وهبي، ومن إخراج نبيل لبس، الفيلم من بطولة نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي من بينهم زياد برجي، باميلا الكيك، ميا سعيد وهشام حداد.