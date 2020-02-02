خالد سليم يتألق بلوك شبابي عصري على شاطئ الإسكندرية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​خالد سليم​ أحدث صور له في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدى بلوفر "هاي كول"، وسرعان ما حظيت الصورة على آلاف الإعجابات، وأشاد محبوه بذوقه الرفيع في اختيار أزيائه وجاءت التعليقات مشيدة بأناقته.

ويعمل خالد حالياً على أكثر من أغنية جديدة لطرحها على طريقة السنغل على مدار العام وفي المواسم المهمة، منها "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن المحتمل طرحها في عيد الحب، وأيضاً أغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات ​هشام صادق​ وألحان مدين، على أن يصورهما فيديو كليب قريبا، إضافة إلى اختيار عدد آخر من الأغاني.

كما انتهى خالد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "يا جميل"، من كلمات خالد فرناس، وألحان ​عمرو الشاذلي​، وتوزيع الموسيقي محمد مجدي، وميكس وماستر أمير محروس.

وأبدع خالد سليم الأسبوع الماضي فى حفل غنائي بدار أوبرا دمنهور كامل العدد، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وغنى في الفاصل الثاني من الحفل عدة أغان منها "عشنا قد إيه"، تلاها "خمس دقايق"، "ولا ليلة ولا يوم"،"صبرى عليك طال"، كما شدى بأغنيات "على حسب وداد قلبي"، "جبار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واختتم الحفل بأغنية "بلاش الملامة".