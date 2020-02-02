وفاة الشاعر محمد خليل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الملحن محمد رحيم على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الشاعر الغنائي ​محمد خليل​ وكتب: " البقاء لله في الصديق العزيز الغالي الشاعر محمد خليل نسألكم الفاتحة والدعاء".

كما نعاه حميد الشاعري، قائلًا:"وداعا الشاعر الصديق الخلوق محمد خليل"، وكتب الشاعر أحمد المالكي:"الشاعر الاستاذ محمد خليل في ذمة الله..الله يرحمك يارجل ياطيب ويصبر اهلك".

يذكر ان محمد خليل قد تعاون مع العديد من النجوم منهم صابر الرباعي الذي كتب له "خلص تارك" ومن اعماله ايضا "بحبك موت" لهيفا وهبي، و"عدى وفات" للفنانة لطيفة، و"يا واد يا واد" لطارق عبد الحليم، وغيرهم.