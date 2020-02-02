خاص الفن – محمد خير الجراح بين دمشق وأبو ظبي فماذا يحضر؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري محمد خير الجراح لموقع "الفن" أنه سافر إلى أبو ظبي لتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق.
ويأتي سفره بعد ساعات من انتهاء عرض يوم أمس من مسرحية "سلطان زمانو" في منتصف الليل، حيث يعرض مسرحيته كل أسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن يعود إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل.
وكان وفد المنظمة العالمية لحقوق الإنسان برئاسة المفوض بأعمالها في سوريا الدكتور السفير يحيى الجليل قد كرم الممثل السوري محمد خير الجراح على خشبة مسرح سينما الخيام كسفيراً للنوايا الحسنة للسلام والإنسانية عقب انتهاء العرض المسرحي "سلطان زمانو" الذي يشارك فيه الجراح مخرجاً وممثلاً. وأعرب الجراح عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكداً أن ذلك سيحمله مسؤولية كبيرة، وأهداه لحضور العرض ولسوريا ومدينته حلب.
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