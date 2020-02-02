سامر كابرو يهدي "بوجودك حدي" للعشاق

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنيته الأولى لعام 2020، والتي تحمل اسم "بوجودك حدّي"، كلمات زياد أسمر ألحان سامر كابرو، توزيع كريست ميكائيليان، استوديو وماسترينغ مروان شلمي، وتسجيل صوت حازم جبور.
الأغنية التي أطلقها كابرو مع حلول العام الجديد، ذان طابع رومانسي، وهي بمثابة هدية من كابرو للعشاق مع اقتراب عيد الحب، ومن المقرر أن تتبعها مجموعة أغانٍ بألوان ولهجات مختلفة.
وكان سامر قد أحيا عدة حفلات خلال فترة عيد الميلاد، ما بين سوريا والأردن وألمانيا، فيما استقبل 2020 بهولندا، ليتبعه حفل في مونتريال بكندا، افتتح به العام الجديد.
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