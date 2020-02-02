فن ومشاهير

رقمان جديدان مميزان لرونالدو مع يوفنتوس

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محمد عبدالله 0 تبليغ
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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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يواصل النجم البرتغالي تسجيل اسمه في السجلات التاريخية لأرقام ، بعد أن انضم ليوفنتوس صيف العام 2018، قادما من الإسباني.

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، هدفين من ركلتي جزاء، في فوز يوفنتوس 3/0 على فيورنتينا، في حين تكفل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بتسجيل الهدف الثالث، في الجولة الـ22 من الكالشيو.

وقال يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إن رونالدو، بهدفيه على فيورنتينا، وصل إلى الهدف رقم 50 البيانكونيري في جميع المسابقات منذ انتقاله للسيدة العجوز.

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وسجل رونالدو أهدافه الـ50 في 70 مباراة مع يوفنتوس، في حين ذكرت شبكة ”سكواكا“، أن رونالدو أكثر من سجل أهدافا في الدوري الإيطالي منذ انضمامه ليوفنتوس، برصيد 40 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر في الكالشيو.

أما شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فذكرت أن رونالدو نجح في التسجيل في 9 مباريات على التوالي في الكالشيو ليعادل رقم المهاجم الفرنسي ديفيد تريزيغيه، مهاجم يوفنتوس السابق.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 19 هدفا في الدوري الإيطالي، على بعد 4 أهداف من شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، الذي يتصدر قائمة الهدافين.

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