دراسة: الزواج عبر الإنترنت “ناجح ويدوم لفترة طويلة”

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وضعت دراسة حديثة حدا للجدل الدائر حول الزواج عبر الإنترنت، بتأكيدها على أن هذا النوع من الارتباط “ناجح ويدوم لفترة طويلة”.
وذكرت دراسة لباحثين من جامعة فيينا، أن الأشخاص الذين يجتمعون عبر مواقع الإنترنت، يتزوجون في وقت أسرع.
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وبحسب الدراسة، فإن الزواج من خلال الإنترنت، يقلل فرص الانفصال والطلاق.
وتقول الدراسة إن أكثر من 17 في المئة من الزيجات تبدأ من خلال التعارف على الإنترنت، وأن 1 من بين كل 6 زيجات تتم عبر الإنترنت، ومن غير المرجح أن تنتهي الزيجات عبر الإنترنت بالطلاق خلال السنة الأولى.
وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 80 في المئة من جيل الألفية سيتزوجون من عرق مختلف، وأن نحو 50 مليون شخص يتعارفون عبر الإنترنت.
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