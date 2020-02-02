تراند اليوم : عمرو دياب ملك اليوتيوب بـ” عم الطبيب ” – فيديو

تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر مشاهدة بموقع يوتيوب بـ برومو أغنية عم الطبيب الذي حقق نصف مليون مشاهدة في يوم.

والأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

وغنى الهضبة “عم الطبيب” لأول مرة لايف في حفله الغنائي الذي أحياه الجمعة الماضي في دبي ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وينتظر عشاق وجمهور عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد بعد أن حسم الهضبة الجدل اليوم بإعلان الاسم النهائي للألبوم وموعد طرحه، وذلك بعد طول انتظار من الصيف الماضي للألبوم، وأعلن بأن الألبوم الجديد سيحمل اسم «سهران»، وسيقوم بطرحه كاملا يوم 12 فبراير المقبل.