تراند اليوم : عاجل.. إحالة شقيقة زينة وأحمد عز إلى محكمة الجنح

أحالت نيابة العلمين، شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في فندق الساحل الشمالي خلال أغسطس الماضي.

ووفقا لمصادر ذات صلة بملف القضية، فإن كلا من نسرين شقيقة زينة والفنان أحمد عز سيقدمان لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة السب والقذف للآخر، حيث سيمثل كلا منهما إلى المحاكمة متهما ومجني عليه.

وترجع وقائع القضية لشهر أغسطس الماضي عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، تبادلا للسباب بين الطرفين.

وحرر أحمد عز محضرا في شرطة السياحة اتهم فيها شقيقة زينة بسبه وقذفه أثناء جلوسه بالفندق، وأدلى بأقواله في النيابة آنذاك.

وحررت شقيقة زينة أيضا محضرا اتهمت فيه “عز” بالسب والقذف وقدم كلا منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما، وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرار إحالتهما للمحاكمة أمام الجنح بتهمة السب والقذف.