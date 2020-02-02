رويدا عطية تتألق بحفلة استثنائية في قبرص

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Feb 02, 2020
أحيت النجمة رويدا عطية حفلًا في فندق كراتوس في قبرص التركية استهلّته بأغنية “خاين”، لتقدم بعدها باقة من اجمل اغنياتها: “شو سهل الحكي، كيفك يا حب، وغيرها من اغانيها الناجحة والاغاني الشعبية “بسك تيجي حارتنا”.
كما وقدمت ميدلي فلسطينية هديةً للشعب الفلسطيني من بينها اغنية “وين عا رامالله”، “علّي الكوفية”، تحت اشراف سمير المولى وميدلي للشحرورة صباح تفاعل معها الحاضرين من مختلف الجنسيات العربية.
نذكر ان “عطية” كانت قد صوّرت منذ أيام كليب غنائي جديد من توقيع المخرج سامر محمود لاغنية جديدة بعنوان “حدا تاني” كلمات علي المولى، الحان فضل سليمان وتوزيع ايليا، كما وتتحضر رويدا لاحياء حفل في “كوبنهاغن واخر” في برلين قريبًا الى جانب النجم سعد رمضان.
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