المحكمة تصدر حكمها في قضية تسبب نجل الفنانة أصالة بمقتل شخص

أصدرت أمس (السبت) محكمة جنح القاهرة الجديدة، انقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، بالتسبب في مقتل أحد الأشخاص بالخطأ، وذلك بعد موافقة أهالي المجني عليه على التصالح مع المتهم.

وكان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى بلاغاً بوجود حادث كبير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب في الحادث.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم خالد أيمن نجل الفنانة أصالة، إلا أن المتهم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ، وتمت إحالته إلى النيابة التي أمرت بخروجه بضمان مالي وتحويل القضية إلى المحكمة التي نظرت الدعوى وتم التأجيل بحسب طلب محامي نجل أصالة لحيث التوصل إلى اتفاق مع أهل المجني عليه والذين قبلوا التصالح نظير تعويض مالي، لتصدر المحكمة حكمها السابق بانقضاء الدعوى.

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