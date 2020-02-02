نانسي عجرم تدخل في نوبة بكاء في برنامج "ذا فويس كيدز"

دخلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في نوبة بكاء حاد، خلال موقف انساني من الدرجة الأولى في ختام حلقة امس (السبت) من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي يُعرض على شاشة MBC.

وبدأت اللحظات المؤثّرة مع غناء المتسابق العراقي عبد الكريم حاتم السعدي أغنية لشقيقه المسافر، من دون ان يستدير اي من النجوم المدربين لاختياره.

وقبل خروج المتسابق، طلب فريق البرنامج منه إعادة تصوير مشهد دخوله بحجة الأسباب التقنية، ليجد عند دخوله مجدداً ان كرسي نانسي عجرم يلتف له، وعليه شقيقه الغائب عن العائلة منذ سنوات.

وانهمرت دموع عبد الكريم حاتم السعدي الذي عانق شقيقه بحرارة مع ظهور والدته أيضاً، فتأثرت نانسي عجرم بشدة ازاء هذا المشهد المؤثر لتبدأ بنوبة بكاء طويلة.

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