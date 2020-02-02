لبلبة تكشف عن علاقتها بالزعيم عادل إمام وتتحدث عن مشوارها في الفن

أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حالياً في أرض المعارض الجديدة في منطقة التجمع الخامس، ندوة للفنانة الكبيرة لبلبة التي تحدثت عن مشوارها في الفن وأهم المحطات في حياتها، وعلاقتها بالزعيم عادل إمام باعتبارها واحدة من أكثر الممثلات اللاتي عملن معه.

وقالت: "أنا أعتبر الفنان عادل إمام توأمي، وأنجح أفلامي كانت معه؛ وهو إنسان عطوف، وتعلمت منه كثيراً، وأكون في منتهى السعادة عندما أكون معه، وهو إنسان منظم في كل شيء وعمره ما كانت عنده غيرة فنية تجاه أي شخص، وكان دائماً ينصحني بماذا أعمل، يارب أشوفه دايما ناجح بي أو من غيري".

وتابعت: "عملت مع عادل إمام فيلم كان أبيض وأسود ولم يجمعني به سوى مشهد واحد، ولكن الجميع قال إن في كاريزما بيننا بسبب هذا المشهد".

وأضافت: "في يوم من الأيام طلبوني في بطولة فيلم "خلي بالك من جيرانك" مع عادل إمام، وقرأت السيناريو وعملت الفيلم ونجح جداً، ولكني اكتشفت بعد ذلك إن هذا الدور كان معروضاً على الفنانة ميرفت أمين وهي رفضته بسبب مشهد كان لابد أن ترتدي ملابس نوم فيه، لأنها كانت متزوجة وقتها من الفنان حسين فهمي".

واستكملت: "عملنا أفلام كتير ناجحة سوا مثل "احترس من الخط" و"عصابة حمادة وتوتو"، حتى توقفنا فترة، وكان عادل إمام ابتدي يغير في شكل أفلامه، وفي مرة كنا سوا في مكان وقالي إنتي تخنتي شوية، وقالي خسي شوية عشان عاوزك في فيلم "عريس من جهة أمنية".

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وكان جمهور معرض الكتاب استقبل الفنانة لبلبة بحفاوة وتصفيق شديد، وبمجرد وصولها تم تكريمها من معرض الكتاب وقامت بتقبيل الدرع، تعبيرا منها على مدى سعادتها وفرحتها بهذا التكريم، ووجهت كلمة للجمهور الحاضر قائلة: "أنا سعيدة إني معاكم وحبكم ليا باين من مقابلتكم، يا رب أكون عند حسن ظنكم دائما"، لتقف وتغني أغنية "ميال" لعمرو دياب وسط تمايلها بالرقص وتصفيق الحضور.

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